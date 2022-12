Personaggi Altomolisani, la storia del territorio dal dopoguerra ad oggi nel libro di Italo Marinelli

Vita, opere, azioni e pensieri di personaggi altomolisani raccolti in un volume che vede la firma del medico e giornalista Italo Marinelli. Dalla politica al sociale, dall’economia alla cultura, passando per lo sport, Marinelli racconta 20 storie di uomini e donne che dal dopoguerra ad oggi si sono contraddistinti in vari campi. Il tutto reso possibile grazie allo sforzo dell’editore Enzo Carmine Delli Quadri e alla collaborazione con la testata de l’Eco Alto Molise – Vastese.

La copertina del libro acquistabile online

“È un genere letterario che possiamo tranquillamente assimilare a quello denominato, tecnicamente, storico – dichiara Delli Quadri -. La storia, in questo libro, è quella di un territorio bello e fragile com’è l’Alto Molise, nel contesto nazionale, raccontata attraverso le voci dei suoi artigiani, operatori sociali, economici e politici”.

Il libro dal titolo ‘Personaggi Altomolisani’ va ad arricchire la collana ‘I Tesori dell’Altosannio’ curata dallo stesso Delli Quadri.

“Grazie alla fattiva collaborazione con la testata giornalistica l’Eco de l’Alto Molise e soprattutto alla disponibilità di Enzo Delli Quadri, ho sentito il bisogno di ascoltare e riportare su carta un patrimonio di ricordi che rischiavano di perdersi del tutto – afferma Marinelli -. Si tratta di uomini e donne che, nel corso degli anni, hanno segnato la vita pubblica del territorio alle quali, tuttavia, non è stato dato il giusto peso o riconoscenza per quanto svolto”.

Il volume di 212 pagine, con foto inedite, è attualmente in vendita online su Amazon, Youcanprint, Feltrinelli e Mondadori. Sarà presentato ufficialmente in un incontro pubblico che si terrà ad Agnone il prossimo anno – la data è ancora da fissare – alla presenza dell’autore e dell’editore.