Pescano vongole e le vendono illegalmente, sanzione da duemila euro

E’ ormai senza sosta l’attività di contrasto al traffico illegale delle vongole da parte di uomini e donne dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto nell’ambito della giurisdizione di competenza. Il personale, grazie ad alcune segnalazioni ricevute presso il Comando da parte di alcuni cittadini, ha portato a termine, nei giorni scorsi, un’attività d’indagine ed appostamenti volti ad individuare alcuni pescatori sportivi che sul litorale vastese effettuavano con una certa continuità la raccolta di vongole per la successiva illegale commercializzazione.



L’attività, che ha visto il personale di Circomare Vasto doversi confondere tra i bagnanti presenti sulla spiaggia di Vasto al fine di non essere scoperti, ha portato al sequestro di oltre 20 kg. di vongole e l’elevazione di sanzioni amministrative per un valore di oltre duemila euro ai due pescatori locali. Le vongole sequestrate, a seguito della certificazione del Veterinario, essendo ancora viventi sono state rigettate in mare mediante l’ausilio dei mezzi nautici in dotazione a Circomare Vasto. La Guardia Costiera di Vasto assicura che il contrasto a simili traffici illeciti continuerà ad essere attenzionato e contrastato al fine di garantire ed assicurare ai cittadini il corretto ciclo della commercializzazione dei prodotti ittici.