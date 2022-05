Pescopennataro: accoltella il nipote e lo manda in ospedale, indagano i Carabinieri

Episodio di cronaca a Pescopennataro dove un 75enne del posto, per futili motivi, ha accoltellato il nipote di 40 anni minacciandolo anche di morte. L’uomo ferito ha fatto ricorso alle cure dei sanitari dell’ospedale Veneziale di Isernia, ma non verserebbe in condizioni gravi. Sul posto una pattuglia dei Carabinieri di Agnone che sta ricostruendo la dinamica. Nel frattempo l’accoltellatore ha subito un Tso (trattamento sanitario obbligatorio) firmato dal primo cittadino di Pescopennataro sotto indicazione degli uomini dell’Arma. Il 75 enne sarebbe ora ricoverato presso il reparto di Psichiatria di Isernia.

Correlati