Pescopennataro, l’ufficio postale cambia look e offrirà nuovi servizi

Sede rinnovata e nuovi servizi per la clientela, grazie al Progetto Polis. Ha riaperto al pubblico ieri, giovedì 4 luglio, l’ufficio postale di Pescopennataro dopo i lavori di ristrutturazione. Nell’ambito degli interventi, si inseriscono la nuova configurazione della sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazioni di lavoro ergonomiche per favorire posture corrette, e la posa di un percorso in rilievo sul piano di calpestio per consentire alle persone con deficit visivi la piena autonomia negli spostamenti all’interno della sala al pubblico senza l’ausilio di assistenza. Grande attenzione anche per la sicurezza.

L’ufficio postale di Pescopennataro, infatti, è dotato di impianto di videosorveglianza a circuito chiuso collegato con la Security Room di Napoli, operativa 24 ore su 24 in attività di controllo e vigilanza dei siti aziendali, che consente di monitorare possibili intrusioni nei locali e all’occorrenza intervenire con l’attivazione dei sistemi di allarme e con la richiesta di pronto intervento delle forze dell’ordine; inoltre, il sistema antirapina “roller cash” gestisce per ogni postazione una cassaforte ad apertura temporizzata consentendo di mettere in sicurezza il contante al termine di ogni operazione a sportello.

L’iniziativa rientra progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, ideato da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti, contribuendo al loro rilancio. In Molise ad oggi sono 43 gli uffici postali interessati, di cui 38 già operativi (12 in provincia di Isernia). Il progetto Polis valorizza gli uffici postali nono solo da un punto di vista infrastrutturale, ma anche in relazione all’offerta di nuovi servizi. In particolare, come in 133 uffici postali molisani, anche a Pescopennataro è già possibile richiedere direttamente a sportello i primi tre certificati Inps: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

L’ufficio postale di Pescopennataro è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e sabato dalle 8.20 alle 12.45.