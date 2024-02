Pestano un coetaneo davanti alla scuola, baby gang scoperta e denunciata dai Carabinieri

Il mattino del 29 gennaio scorso, uno studente minorenne dell’Istituto Agrario di Campobasso, è stato aggredito da un gruppo di coetanei. Il giovane, vittima di una serie di atti persecutori iniziati nell’estate scorsa, frequenta la scuola insieme agli aggressori, anch’essi studenti di istituti nel capoluogo.

I Carabinieri, immediatamente intervenuti a seguito della denuncia presentata, il giorno dopo, dal giovane

aggredito, hanno avviato un’indagine approfondita che ha portato all’identificazione di sei minori coinvolti. Questi sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di

Campobasso, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare la violenza giovanile e nel

proteggere i giovani studenti.

Questo incidente mette in luce l’urgenza di affrontare il fenomeno del bullismo e della violenza tra i

giovani, riaffermando l’importanza della sicurezza e del benessere degli studenti. La Compagnia Carabinieri di Campobasso, insieme alla comunità educativa e alla società civile, sono chiamate a unire le

forze per prevenire ulteriori episodi e garantire un ambiente sicuro per l’educazione e la crescita dei giovani. La comunità è invitata a collaborare attivamente con le forze dell’ordine, segnalando comportamenti sospetti e contribuendo a creare un clima di rispetto e sicurezza nelle scuole.