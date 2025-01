Petizione nuovo vescovo, firmano in 1150: una ventina a parrocchia, circa il 2.4 per cento dei battezzati presenti nella diocesi

Riceviamo da Nella Putaturo, Amato Totaro e Umberto Berardo e pubblichiamo:

«A nome del gruppo di coordinamento creato per raccogliere adesioni alla lettera aperta inviata a Papa Francesco per invocare la nomina del nuovo vescovo della diocesi di Trivento, comunichiamo che le firme raccolte hanno raggiunto il numero di 1.150 (millecentocinquanta). Rivolgiamo un grazie a tutti i fedeli della stessa diocesi che si stanno impegnando per tale obiettivo».

Sperando di non irritare la suscettibilità di alcuno, ci permettiamo la licenza giornalistica di fare due conti, calcolatrice alla mano. Ammesso che in tutta la diocesi ci siano ancora 48mila persone battezzate, come risultava appena due anni fa, poco meno di una ventina di fedeli per ciascuna parrocchia ha sottoscritto la petizione per chiedere al Papa di nominare un nuovo vescovo per Trivento.

Come se il Sommo Pontefice non sapesse già cosa fare e avesse bisogno delle petizioni e dei suggerimenti dei laici per svolgere il suo alto ministero universale. Quelle mille persone abbondanti che hanno siglato la lettera inviata in Vaticano rappresentano approssimativamente il 2,4 per cento dei cattolici presenti in tutta a diocesi. Questo dice la matematica. Stando ai numeri, dunque, per banale sottrazione, il Papa regnante potrebbe dedurre che sette fedeli su dieci non vogliono la nomina di un nuovo vescovo. Evidentemente non è così, ma è il rischio di queste improvvide e vane iniziative. Perché firmare una cosa inutile… è appunto inutile.

Bernardo Gui