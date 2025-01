Musica: la direttrice Gianna Fratta e il violinista Ilya Grubert a l’Aquila con l’Orchestra dell’ISA

Quello in programma sabato 18 gennaio alle 18.00 sul palco del Ridotto del Teatro Comunale dell’Aquila “V. Antonellini” è uno degli eventi di punta della cinquantesima stagione concertistica dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese con replica domenica 19 a Terni.

Sul podio dell’Orchestra dell’ISA torna un’artista molto amata dal pubblico aquilano: Gianna Fratta, direttrice dalla carriera internazionale e punto di riferimento nel panorama musicale nazionale; enfant prodige, pupilla del grande direttore russo Yuri Ahronovitch, che ha scritto di lei: «Non ho mai conosciuto un direttore d’orchestra così giovane e già così dotato di cuore e di braccia». Solista ospite il violinista Ilya Grubert, stella del concertismo mondiale, che regalerà nuovamente agli ascoltatori la sua straordinaria tecnica, il suo suono luminoso e deciso e il suo immenso talento noto e apprezzato internazionalmente.

Il programma della serata prevede l’esecuzione del Concerto in sol minore per violino e orchestra n. 1 op. 26 di Max Bruch, un’opera dalle melodie avvolgenti e dallo straordinario virtuosismo richiesto al solista. A seguire la Serenata n. 1 in re maggiore op. 11 di Johannes Brahms, un pezzo ricco di eleganza e profondità espressiva. Due esempi dello splendore raggiunto dalla musica tedesca nel diciannovesimo Secolo attraverso grandi interpreti e compositori.

I PROTAGONISTI

Gianna Fratta Ha deciso di dedicare la sua vita alla direzione all’età di nove anni, la prima volta che ha ascoltato un’orchestra dal vivo mentre studiava pianoforte al Conservatorio di Milano. Si è poi diplomata giovanissima in pianoforte, composizione, musica corale, direzione di coro e direzione d’orchestra. Parallelamente si è laureata in giurisprudenza. Nel corso della sua carriera, ha suonato e diretto nei più importanti teatri del mondo collaborando con Orchestre di chiara fama in Italia e all’Estero, al fianco di artisti come Martha Argerich, Gidon Kremer, Sergej Krylov, Avi Avital, Raina Kabaiwanska, David Garrett, ecc.

Nella stagione 2024 è stata l’unica in Italia ad inaugurare due enti lirici: la Fondazione Arena di Verona con Il flauto magico e il Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste con Manon Lescaut. Ha pubblicato dischi e DVD con Sony, Brilliant Classics, Arcana, Amadeus, Classica HD, Velut Luna, Bongiovanni. È Cavaliere della Repubblica Italiana per meriti artistici internazionali come pianista e direttrice d’orchestra e protagonista di vari documentari che raccontano la sua vita.

Ilya Grubert è nato a Riga, in Lettonia. Considerato uno studente dal talento eccezionale, all’età di 14 anni studia con gli illustri maestri russi Yuri Yankelevich e Zinaida Gilels e sotto Leonid Kogan al Conservatorio di Mosca. Nel 1975 vince il primo premio al Concorso Sibelius di Helsinki e nel 1978 vince sia il primo premio al Concorso Paganini di Genova che al Concorso Tchaikovsky di Mosca. Da quel momento in poi ha suonato con le migliori orchestre del mondo. È stato diretto da Mariss Jansons, Gennady Rozhdesvensky, Voldemar Nelson, Mark Wigglesworth e Maxim Shostakovich. Ha suonato negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in tutta l’Europa.

Il suo primo recital a New York è stato salutato dal New York Times come un evento eccezionale: “Ilya Grubert, nella tradizione dei grandi virtuosi possiede una straordinaria tecnica e un suono luminoso e deciso”. La sua discografia include i concerti di Sibelius, Tchaikovsky e Bruch, ed anche un CD con tutte le composizioni di Prokofiev per violino. Nel gennaio 1996 ha vinto il Diapason d’Or per le sue incisioni dei concerti di Sibelius e Bruch. Vive in Olanda ed è docente al Conservatorio di Amsterdam. Suona un violino Pietro Guarnieri del 1740 appartenuto a Wieniawski.