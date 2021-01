Piano neve comunale ad Agnone, nuovi mezzi e Gps a bordo

Dispositivi Gps satellitari installati sui mezzi sgombraneve comunali. E’ l’ultima novità che arriva dal Comune di Agnone. In occasione dell’arrivo della prima nevicata su tutto il territorio dell’Alto Molise anche i Comuni hanno provveduto, sulle arterie di competenza, a sgomberare la neve, in particolare all’interno del centro abitato.

L’amministrazione comunale di Agnone ha comunicato di aver istituito un ufficio permanente di Protezione civile che già in questa breve fase di maltempo ha coordinato la gestione dello sgombero neve e le eventuali emergenza che per fortuna non si sono verificate. «Per maggiore efficienza e controllo delle operazioni, – fanno sapere dal Municipio – sono stati acquistati dei Gps satellitari in fase di installazione sui mezzi di sgombero neve e un mezzo comunale è stato adibito a spargisale». L’impiego dei Gps permetterà di tracciare, in tempo reale e continuo, il percorso dei vari mezzi in azione su tutto il territorio comunale, contrade comprese. Una innovazione tecnica che servirà non tanto a controllare il lavoro del personale impiegato, quando rappresenterà un utile strumento che innalzerà sia i livelli di sicurezza per gli operatori, sia la resa in termini di efficienza del “piano neve”. Da remoto, infatti, sarà possibile monitorare in tempo reale la posizione dei mezzi e dunque dirigerli verso le zone interessate da emergenze o situazioni critiche. E le buone notizie dal Municipio non finiscono qui perché infatti dal palazzo di città informano che «grazie al prezioso contributo del Commissario della Comunità Montana Alto Molise, Pompilio Sciulli, si va ad aggiungere al parco macchine in dotazione del Comune anche un’automobile 4×4 della Protezione Civile».