Piano neve, dalla Regione un milione e ottocentomila euro alle Province

Nel corso dell’ultima seduta di Giunta regionale in Abruzzo è stata approvata la delibera che destina a favore delle quattro province abruzzesi risorse per consentire l’attuazione dei piani neve per le stagioni invernali 23/24 e 24/25.

«Il procedimento di riordino delle Province ha reso difficoltoso il reperimento di risorse adeguate a fronte di una crescente necessità di interventi per garantire la corretta gestione delle strade. – ha dichiarato il sottosegretario della Giunta regionale, Umberto D’Annuntiis – In questo modo la giunta regionale dimostra l’attenzione alle problematiche delle viabilità provinciali ripartendo le somme in base alle consistenze del patrimonio stradale».