Pietrabbondante, tricolore deposto ai piedi del Guerriero Sannita

Un tricolor deposto ai piedi del Guerriero Sannita di Pietrabbondante. I giovani diciottenni del comune altomolisano, hanno voluto così commemorare la Festa della Repubblica. A confezionare la bandiera in lana e fatta rigorosamente a mano, le donne del paese non nuove a simili imprese.

“Questa di oggi – spiegano da Pietrbbondante i promotori dell’iniziativa – è una storia tricolore, verde come la primavera nelle nostre valli, bianca come le cime innevate dei nostri monti, rossa come i nostri tramonti di fuoco che si affacciano dietro le ruvide rocce. L’amore per la patria parte da qui, dal nostro paese di pietra, dalle nostre ‘Morge’ che ci danno piedi fermi e ali di vento, dal nostro impavido guerriero che ci fa sentire tutto l’orgoglio e la fierezza di appartenere ad un popolo di guerrieri. Da una piccola comunità ad una comunità più grande che è l’Italia. La Patria è dentro ognuno di noi, è la voce del cuore che ci chiama e ci esorta a guardare insieme nella stessa direzione, a credere nel domani e a rinascere”.