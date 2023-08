“Pietracamela, capitale degli sport di montagna”: festival ed eventi sportivi, attività outdoor e formazione

Pietracamela Gran Sasso Outdoor è il brand ideato dal progetto “Pietracamela, capitale degli sport di montagna” finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU con trecentomila euro che vede il Comune di Pietracamela e l’Associazione ITACA Sviluppo Locale ETS lavorare sinergicamente nei prossimi anni fino al 2025 per il rilancio turistico del territorio.

“Pietracamela attrae ogni anno migliaia di appassionati degli sport di montagna che qui trovano condizioni ambientali favorevoli e che sono attratti dall’ampia offerta di attività e da una ricchezza naturale che non è seconda a mete più blasonate” spiega il Sindaco Antonio Villani “Questo piano di attività, frutto di una stimolante e positiva coprogettazione, ha come obiettivo quello di creare un brand territoriale che sia casa di tutte le realtà che operano a Pietracamela e di quelle che grazie alle azioni di supporto e formazione, nasceranno. Darà l’opportunità di offrire servizi e attività gratuitamente e renderà davvero Pietracamela capitale degli sport di montagna E’ un’opportunità importante per superare storiche e anacronistiche divisioni e pensarci tutti come una squadra con un unico obiettivo comune che è la crescita e lo sviluppo del territorio e delle attività sportive e turistiche.”

Salvatore Florimbi, assessore comunale, aggiunge “Obiettivo strategico dell’amministrazione comunale è favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e l’affermazione di un modello turistico maggiormente articolato verso nuovi segmenti di offerta. Le attività sportive outdoor possono rappresentare un volano importante per conseguire tali obiettivi”.

Biagio Mengoli, Compagnia delle Guide, sottolinea “Pietracamela gran Sasso Outdoor rappresenta per noi operatori di montagna una reale opportunità di crescita e sviluppo, non solo per il sostegno alle attività, ma soprattutto perché è un concreto passo verso la messa a sistema dei servizi di un intero territorio. Non è immediato cominciare a pensarsi come un unico albero fatto da tanti rami ma crediamo sia giunto il momento di provare a operare questo salto di qualità, e questo progetto ha le carte in regola per poterlo fare”.

“Il progetto, che si inserisce nell’ambito di una serie di azioni che Itaca sta realizzando nelle aree interne abruzzesi, nasce con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra associazioni e operatori presenti sul territorio” spiega Mauro Vanni, presidente di ITACA “in modo da potenziare ciò che è presente e operativo e stimolare la creazione e lo sviluppo di nuove realtà. E’ fondamentale favorire clima di collaborazione tra gli operatori cercando di sviluppare tutte quelle attività di rete che ottimizzano efficacia ed efficienza del processo produttivo, così come è fondamentale prevedere azioni di formazione rivolte agli operatori economici e sociali volte a migliorare l’accoglienza e l’organizzazione. Nel progetto sono inoltre previste delle attività di comunicazione che mirano a creare una forte identità territoriale come il brand “Pietracamela Gran Sasso Outdoor”, che da un lato diventerà “casa” delle iniziative e delle associazioni operanti a Pietracamela, dall’altro servirà come punto di riferimento e attrattore per gli utenti esterni semplificando di fatto il processo di ricerca delle informazioni.”

Il progetto si sviluppa in tre ambiti di attività: festival ed eventi sportivi, attività sportive outdoor, attività educative e di formazione, coinvolgendo gli operatori e le tante associazioni e che operano sul territorio, da quelle storiche alle più giovani ma non meno attive: Sci Club Aquilotti, Aquilotti del Gran Sasso – Alpinisti di Pietracamela, Mondi Verticali, Compagnia delle Guide Gran Sasso d’Italia, Associazione Teknoalp, GP Pretuzi Runners, Associazione Eclipse, Scuola Natura Dimav Italia, Pro Loco Intermesoli, Pro Loco Pietracamela, Guida Alpina Vassili Bosi, Guida Alpina Paolo De Laurentis.

Queste associazioni e singoli operatori saranno sostenute e stimolate nella realizzazione delle attività da loro indicate nel progetto, si tratta di oltre 10 tra festival ed eventi tematici dedicati alla montagna e più di 250 giornate di attività outdoor dedicate ad alpinismo, sci-alpinismo, vie ferrate, arrampicate ed escursioni. Nell’ambito delle attività educative e di formazione, che quotano circa 60 giornate, un focus è sulle scuole e l’attività di educazione ambientale per bambini e ragazzi, mentre un altro è su corsi e laboratori formativi dedicati al patrimonio ambientale e culturale del territorio.

A queste azioni di sostegno e formative si accostano integrandosi le azioni di comunicazione, affidate alla società REC Comunicazione, volte alla creazione di una brand identity territoriale, che si affiancherà a quella delle singole associazioni senza sostituirsi ad essa. Il marchio unico sarà più efficacemente veicolato verso l’esterno, produrrà delle economie di scala e, nello stesso tempo, aiuterà le diverse realtà attive sul territorio a sentirsi parte di un’unica squadra: saranno sviluppati e man mano implementati nel corso del progetto il sito web www.pietracamelaoutdoor.it sul quale far confluire associazioni e operatori con le loro attività e i loro eventi, i profili Facebook e Instagram alimentati da materiale foto/video/testuale creato ad hoc e in taluni casi fornito dalle associazioni, in un’ottica di scambio reciproco, cercando un link building proficuo per tutti. Spot, brochure, manifesti e totem informativi completano quella azione divulgativa che è tesa soprattutto alla consultazione agevole per gli utenti effettivi e potenziali del ricco calendario attività.

Alla base del progetto vi è il coinvolgimento della comunità locale, delle componenti trainanti e più vitali delle comunità territoriali, favorendone in ogni fase e azione specifica la partecipazione, sia in sede di pianificazione che in quella di attuazione degli interventi. Per favorire la creazione dal basso sarà messa in atto un’azione di animazione territoriale, consistente nell’attivazione di focus groups tematici e incontri sul territorio miranti a favorire l’empowerment della comunità locale e la partecipazione attiva di cittadini, associazioni, organizzazioni della società civile ed operatori economici nei settori interessati.