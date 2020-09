Pino Orlando ringrazia Poggio Sannita e invita i giovani a seguirlo

All’indomani della riconferma a sindaco di Poggio Sannita, il farmacista Giuseppe Orlando, tramite una lettera inviata a l’Eco online, intende ringraziare i suoi elettori e tutta la cittadinanza per la fiducia accordatagli ancora una volta.

“Cari concittadini, a voi un grande ringraziamento per averci rinnovato la fiducia in quest’ultima tornata elettorale in modo inequivocabile. Sono volati cinque anni ad una velocità incredibile, ma voi, avete dimostrato di aver osservato attentamente l’impegno che abbiamo messo nella nostra azione amministrativa.

Nelle riunioni ultime vi abbiamo rendicontato quanto fatto e quello che

intendiamo fare per il futuro e siamo fiduciosi di poterlo fare. Visti i tempi, non sarà facilissimo, ma ci proveremo con tutte le nostre forze. Le vostre aspettative sono le nostre e per questo ci aspettiamo da voi collaborazione, suggerimenti e se necessario, anche qualche rimprovero perché è così che si cresce tutti insieme e si possono raggiungere i traguardi prefissati. Ai giovani chiediamo solo di seguirci con attenzione e fiducia nella certezza che alcuni dei progetti presentati alle autorità competenti vadano nella direzione giusta e possano creare quel lavoro necessario e fondamentale per scongiurare lo spopolamento del nostro paese.

Infine, vorremmo ricordare che le elezioni non comportano vincita né sconfitta per nessuno poiché crediamo che questi siano ormai concetti arcaici. Le elezioni servono solamente ad individuare il gruppo di

maggiorana e di opposizione, che deve amministrare il paese, per quanto

possibile, in sintonia. Quello che è stato programmato e accettato dal popolo, dovrà essere un credo collettivo perché se realizzato, comporterà per tutti un futuro di speranza e benessere. Con gli auspici che veramente “Tutto Andrà Bene”, vi ringraziamo ancora e vi salutiamo affettuosamente”.