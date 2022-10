Piove dentro le aule di via Salvo d’Acquisto, la Giunta Saia vota la somma urgenza

Piove dentro le aule del nuovo polo scolastico di via Salvo d’Acquisto. Nei giorni scorsi il tecnico comunale di Agnone ha effettuato un sopralluogo presso la struttura scolastica constatando che «all’interno delle due aula destinate a laboratorio, site al secondo piano della stabile» si sono verificate «copiose infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura a terrazzo dell’edificio, che tra l’altro ha interessato, rovinandola, anche diversi metri quadrati della controsoffittatura in pannelli».

Recentemente l’edificio è stato interessato da lavori di efficientamento energetico mediante la posa in opera di pannelli fotovoltaici proprio sulla copertura a terrazzo. Dal sopralluogo, tuttavia, effettuato alla presenza di personale della ditta esecutrice e del direttore dei lavori, «si è potuto constatare che i lavori di efficientamento energetico eseguiti di fatto non hanno né influito né determinato in alcun modo le infiltrazioni verificatesi nei due laboratori didattici». Quindi secondo il tecnico comunale le infiltrazioni di acqua sono da attribuirsi «all’usura del tempo e principalmente all’azione degli agenti atmosferici sulla guaina ardesiata, non essendo stata la stessa protetta da uno strato di breccia o di argilla espansa». Accertata la causa, si deve ora procedere al ripristino delle condizioni ottimali per mettere fine alle infiltrazioni che stanno causando ulteriori danni. La Giunta municipale, assenti gli assessori Sciullo e Gennarelli, ha dato l’ok all’affidamento diretto dei lavori attraverso l’adozione dell’istituto della somma urgenza ai lavori di ripristino parziale della copertura in guaina bituminosa ardesiata.