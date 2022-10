Non si ferma all’alt, inseguito e bloccato: in auto due panetti di hashish, 21enne arrestato nel Chietino

Continua l’azione di contrasto al consumo e spaccio di stupefacenti da parte dei militari della stazione Carabinieri di Francavilla al mare. Nella serata di ieri, durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, tra i molti mezzi in transito, gli operanti hanno notato un 21enne di origine frentane, il quale, accortosi dell’intento dei militari di effettuare un controllo, ha tentato di eludere l’ “alt” intimato accelerando ed allontanandosi a forte velocità mettendo in atto manovre pericolose per l’incolumità degli stessi militari, fino a quando, vistosi raggiunto, si è disfatto di un involucro in cellophane gettandolo dal finestrino.

Il tentativo non è però andato a buon fine e i militari lo hanno bloccato recuperando l’involucro contenente due panetti di hashish di circa 100 grammi. Per il giovane quindi sono scattate le manette con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, venendo tradotto in carcere come disposto dall’autorità giudiziaria competente.