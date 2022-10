Play Days dedicato al calcio femminile, cento ragazze protagoniste in Molise

In occasione della Settimana Europea dello Sport il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ha organizzato su tutto il territorio nazionale, una serie di eventi promozionali con l’obiettivo di avvicinare le bambine e le ragazze al gioco del calcio. Anche il Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise, guidato dal coordinatore federale regionale Gianfranco Piano, ha accolto favorevolmente tale iniziativa organizzando nei giorni scorsi il Play Days, open day dedicato al calcio femminile. L’evento, che si è svolto presso la palestra dell’IIS Pertini Montini Cuoco in via San Giovanni a Campobasso, ha visto la partecipazione di circa cento ragazze delle seconde e terze classi delle scuole medie del territorio. Sotto la direzione della Delegata all’Attività Scolastica Teresita Felaco e del Delegato al Calcio Femminile Stefano Moffa, insieme ai preziosi tecnici e collaboratori del Settore Giovanile e Scolastico regionale, le protagoniste si sono cimentate in prove di abilità tecnica e mini giochi di calcio.

Correlati