Pnrr, Comune di Agnone cerca un tecnico per attività di progettazioni. L’avviso scade il 19 ottobre

Il Comune di Agnone rende noto che è indetta una procedura di selezione, tramite avviso pubblico, per l’affidamento di un incarico professionale (profilo FT tecnici). L’incarico ha ad oggetto il supporto agli uffici comunali nelle attività di progettazione, candidatura per il finanziamento, affidamento, monitoraggio, rendicontazione di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento alle procedure al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

L’incarico ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto ha durata per i 36 mesi. L’attività professionale dovrà essere espletata interamente presso la sede del Comune di Agnone, fatte salve eventuali missioni per la cui disciplina si rimanda alle norme, anche contrattuali vigenti in materia.

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura presentando domanda di partecipazione allegando il curriculum vitae in formato europeo, firmato, nonché copia di un valido documento di identità. La domanda dovrà essere inviata all’ufficio protocollo del Comune di Agnone, recapitata a mano o con raccomandata entro le ore 14 del giorno 19 ottobre.