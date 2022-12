Poggio Sannita per Telethon, volontari in piazza per la campagna di Natale 2022

Il gruppo dei volontari Telethon di Poggio Sannita aderisce alla campagna di Fondazione Telethon “Campagna di Natale”. Giovedì 8, Sabato 17, domenica 18 e sabato 24 dicembre tornano i cuori di cioccolato di Fondazione Telethon per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, uno degli slogan della manifestazione: “Io sostengo la ricerca con tutto il cuore”.

Oltre ai cuori di cioccolato in 3tre gusti, si potranno acquistare candele natalizie, barattoli di caramelle, portachiavi e sciarpe, tutti i prodotti recano il logo Telethon. A Poggio Sannita il banchetto sarà allestito come di consueto in piazza XVII Aprile e resterà aperto dalle 10 alle 20. Telethon è al suo 31° anno di attività, mentre l’evento è presente nel centro altomolisano dal 2008, grazie all’impegno di un nutrito gruppo di volontari locali e alla sensibilità dei poggesi, il paese si è sempre segnalato fra i più generosi nella raccolta. Tutti i volontari poggesi si stanno impegnando con disponibilità ed entusiasmo per la buona riuscita dell’evento come già fatto per le scorse edizioni, con l’auspicio che tutti contribuiscano, secondo le proprie possibilità.

Tonino Palomba