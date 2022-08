Polisportiva Olympia agnonese: Mario Russo lascia, al timone sale Mauro Marinelli

Il presidente della Polisportiva Olympia agnonese Mario Russo ha deciso di lasciare il suo incarico, dimissioni inderogabili. A prendere le redini della società, con il compito di intercettare i fondi necessari per rilanciare la squadra di calco, Mauro Marinelli. Lo annuncia il sindaco di Agnone, Daniele Saia.

«Nel corso di questi mesi alla guida della società, Russo si è impegnato con profitto nello svolgimento delle attività relative alla stagione sportiva e per questo l’amministrazione lo ringrazia sentitamente. – spiega il primo cittadino di Agnone – In vista della nuova stagione 2022/2023, l’ispettore Mauro Marinelli è stato ufficialmente investito del compito di verificare e valutare la disponibilità di cittadini, imprenditori e professionisti agnonesi verso la ricostituzione di una nuova compagine sociale. Ci auguriamo che anche i membri della vecchia società possano dare il loro contributo alla formazione di un nuovo gruppo in grado di guidare la Polisportiva nei prossimi mesi. – chiude il sindaco Saia – Inoltre, il nostro auspicio è che a contribuire alla causa siano tutti gli agnonesi che hanno a cuore la gloriosa storia della nostra cara Olympia. Insieme possiamo farcela, nuovamente».