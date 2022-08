Schianto nella notte: perde la vita un giovane di 26anni, quattro feriti

Una squadra di Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso è intervenuto nella notte al Km 41,600 della strada statale 647 a causa di un incidente, un frontale tra due auto, che ha provocato il decesso di un giovane (classe 96) ed il ferimento di altre quattro persone.

L’impatto ha provocato l’incendio di una delle due vetture, immediatamente domato durante operazioni di primo soccorso e messa in sicurezza dell’area. L’esatta dinamica del sinistro è in via di ricostruzione da parte dei Carabinieri della compagnia di Larino. Sul posto ha operato anche un equipaggio del 118.