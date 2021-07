Polizia: il dirigente superiore Enrico De Simone nuovo questore a L’Aquila

Si è insediato nei giorni scorsi, presso i locali della Questura de L’Aquila, il nuovo Questore, il Dirigente Superiore della Polizia di Stato dott. Enrico De Simone, che ha sostituito il Dirigente Superiore Dr. Gennaro Capoluongo trasferito a Messina.

Prima di incontrare il personale e le rappresentanze sindacali, il Questore De Simone ha voluto deporre una corona d’alloro in ricordo dei Caduti della Polizia alla presenza Dirigente Superiore Dr. Paolo Fassari, Dirigente Compartimento Polizia Stradale Abruzzo e Molise, il Capo di Gabinetto, Primo Dirigente Dr. Sandro De Angelis ed una rappresentanza dell’Associazione ANPS.

Nato a Pescara il 6 marzo 1960, laureato in Giurisprudenza, ha conseguito il diploma di Laurea Specialista in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni e il Diploma di Specializzazione Universitaria in Criminologia Clinica. Dirigente dalle spiccate doti operative ha condotto delicate indagini contro la criminalità organizzata e terrorismo, è entrato nei ruoli dei funzionari della Polizia il 30.12.1985 e nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi ed importanti incarichi tra i quali in ultimo:

Dirigente della Squadra Mobile e ad interim della Divisione Anticrimine della Questura di Pescara;

Dirigente della Squadra Mobile-Sezione Omicidi della Questura di Roma;

Direttore 2^ e 4^ divisione del Servizio Informazioni Generali di Roma UCIGOS;

Vicario del Questore presso le Questure di Ascoli Piceno ed Ancona ;

ed ; Questore della Provincia di Enna ed in ultimo della Provincia di Teramo.

Il Questore De Simone è particolarmente legato al territorio aquilano avendolo conosciuto molto bene nel corso della sua carriera professionale quando da giovane funzionario della Polizia di Stato ha diretto l’Ufficio del Personale.