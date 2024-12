Polizia: il giuramento dei 211 agenti in prova del 227° corso di formazione

Questa mattina, a Campobasso, nella Piazza D’Armi della Scuola di Polizia “Giulio RIVERA” si è svolto il giuramento dei 211 Agenti in prova del 227° Corso di formazione.

L’evento si è svolto in concomitanza con tutte le altre Scuole, in Italia, della Polizia di Stato, impegnate nella formazione di oltre 2600 Allievi Agenti.

Durante la cerimonia è stato trasmesso in diretta il discorso del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani e l’intervento del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno On. Wanda Ferro presenti alla cerimonia presso la Scuola di Vibo Valentia, i quali hanno rivolto il proprio incoraggiamento ai giovani poliziotti per il percorso di vita e professionale che stanno per intraprendere.

Già a partire dal prossimo 17 dicembre, infatti, saranno impiegati sul territorio, pronti ad onorare l’impegno assunto oggi con il giuramento prestato.