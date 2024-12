‘Ndocciata accompagnata dalla Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania

Archiviata l’edizione da record della Festa dei Fuochi Rituali, Agnone si prepara ad accogliere i turisti per la spettacolare ‘Ndocciata, in programma il 14 dicembre alle ore 18 lungo il corso cittadino. Le incandescenti danze degli ‘ndocciatori illumineranno la notte, dando vita al suggestivo fiume di fiamme che, come ogni anno, scalderà il cuore dei presenti.

Nella stessa giornata dedicata al rito del fuoco più famoso al mondo, il pubblico potrà vivere emozioni uniche grazie a due eventi musicali. Alle 15:30, il teatro Italo Argentino ospiterà l’esibizione della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania. In serata, alle 21, lo stesso teatro accoglierà il concerto “Suoni del Molise”, uno spettacolo dedicato al Giubileo realizzato dall’Orchestra Sinfonica del Molise con le campane della storica Fonderia Marinelli.

Spazio anche alla celebrazione del fuoco in chiave fotografica. Domani, 13 dicembre alle ore 18:30, verrà inaugurata a palazzo San Francesco la mostra “Ignis Custodes” del celebre fotografo Francesco Zizola, vincitore di importanti premi come il “World Press Photo”. L’esposizione permetterà ai visitatori di riflettere sul simbolismo del fuoco e sui suoi poteri trasformativi e spirituali.