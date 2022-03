Polizia, l’agnonese Pasqualino Marcovecchio nominato Cavaliere della Repubblica

Pasqualino Marcovecchio, dirigente della Digos della questura di Isernia, è stato nominato Cavaliere della Repubblica. Nato ad Agnone, classe 71, laurea in giurisprudenza, master di II livello in “Scienze della Sicurezza”, vanta un corposo curriculum vitae: dalle attività per la prevenzione del crimine che lo hanno visto impegnato in contesti difficili alla responsabilità dei testimoni di giustizia, dagli scenari operativi legati al contesto degli sbarchi dei migranti alle numerose e complesse attività che mette in campo la Squadra Mobile. Al dottor Marcovecchio, le congratulazioni della redazione de l’Eco online.

