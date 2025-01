Polizia scopre minore mentre effettua una scommessa, nei guai il gestore della sala giochi

Proseguono i controlli della Polizia di Stato a Campobasso, sia nel centro cittadino che lungo le vie di accesso, per prevenire la commissione dei reati.

Nel corso della settimana, in particolare, è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio che ha coinvolto numerosi equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della DIGOS e che ha consentito di identificare 327 soggetti, di cui 63 con precedenti di polizia, e controllare 219 autoveicoli, di cui uno sottoposto a sequestro in quanto privo di copertura assicurativa. Sono state inoltre elevate due sanzioni per violazione al Codice della Strada.

Tra i soggetti identificati, uno è stato trovato in possesso di “hashish” e pertanto segnalato alla locale Prefettura per l’applicazione della prevista sanzione amministrativa.

E’ stata controllata anche una sala giochi, al cui interno è stato trovato un minore mentre effettuava una scommessa, in violazione di quanto previsto dalla legge.

Circa i controlli volti al contrasto all’immigrazione clandestina, grazie all’attività dell’Ufficio Immigrazione e del Commissariato di Termoli, durante la settimana in corso, sono stati rintracciati due cittadini stranieri entrambi irregolari sul territorio nazionale. A seguito degli accertamenti svolti, uno è stato condotto presso il C.P.R. di Brindisi in attesa dell’espulsione mentre l’altro è stato accompagnato direttamente alla frontiera aerea di Fiumicino per il rimpatrio nel paese di origine.