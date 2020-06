Polizia stradale: ritirate 4 patenti e contestate 55 infrazioni

Ritirate 4 patenti e contestate 55 infrazioni al Codice della Strada.

Negli ultimi giorni, soprattutto in occasione del ponte del 2 giugno, la Sezione Polizia Stradale di Campobasso ha intensificato i controlli sulle principali arterie della provincia. Durante tale attività sono state contestate varie infrazioni al Codice della Strada, la maggior parte per mancato uso delle cinture di sicurezza, violazione della segnaletica stradale e per uso del telefonino alla guida. Sono state, inoltre, ritirate 4 patenti per sorpassi vietati o pericolosi.



Le 55 infrazioni al Codice della Strada elevate hanno comportato complessivamente il pagamento di oltre diecimila euro e la decurtazione di 95 punti dalle patenti degli automobilisti sanzionati ed è stato sequestrato un autocarro per mancata copertura assicurativa.

La Polizia Stradale di Campobasso ed il dipendente Distaccamento di Termoli proseguiranno anche nei prossimi giorni tale attività di prevenzione sulle principali strade di collegamento della provincia.