Poliziotto libero dal servizio scopre ladro di auto e lo fa arrestare

Un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Termoli è intervenuto nella zona di Campomarino Lido a seguito di segnalazione telefonica giunta al 113 per furto di autovettura in atto. La richiesta di intervento, nel caso specifico, è giunta da un appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Foggia il quale, libero dal servizio, ha notato un giovane aggirarsi con fare sospetto nei pressi di alcuni veicoli in sosta, decidendo così di osservarne il comportamento.

Allorquando l’uomo si è introdotto all’interno di un’autovettura ed ha tentato di metterla in moto per asportarla, l’Agente è riuscito a coglierlo in flagranza di reato e a bloccarlo anche con l’ausilio della Volante nel frattempo giunta sul posto.

Condotto presso il Commissariato di P.S. di Termoli, il giovane ladro, residente a San Severo (FG), è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato e successivamente condotto presso il Carcere di Larino, a disposizione dell’A.G. procedente.