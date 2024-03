Ponte Sente-Longo, i soldi non bastano. Saia: «Il finanziamento di 9 milioni dovrà essere integrato»

Domani pomeriggio alle ore 15 nella sala giunta della Provincia di Isernia sarà firmata la convenzione con Anas per i lavori necessari alla riapertura in sicurezza del viadotto Sente-Longo.

«Si tratta di passaggio fondamentale per l’avvio dell’intervento sul ponte. Negli ultimi quattro mesi abbiamo lavorato sodo per raggiungere questo obiettivo. – commenta il presidente della Provincia di Isernia e sindaco di Agnone, Daniele Saia – La riapertura del viadotto è di vitale importanza per il tessuto socio-economico dell’Alto Molise. Con la convezione viene sancito il passaggio ad Anas di un primo finanziamento pari a 9 milioni di euro , un finanziamento che dovrà essere ulteriormente integrato con modalità che verranno discusse nelle prossime settimane. In tal senso, occorre lavorare unitamente per raggiungere risultati concreti. Ringrazio tutti coloro che, sin dalla chiusura del ponte, hanno dato un contributo per risolvere il problema».