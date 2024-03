Ponte Sente, l’assessore Marone: «Domani la firma della convenzione tra Anas e Provincia»

«Siamo alla vigilia di una giornata importante per il Molise: domani alle 15 nella sede della Provincia di Isernia sarà firmata la convenzione tra Anas e l’ente provinciale per dar corso ai lavori di messa in sicurezza del viadotto Sente. Finalmente si è giunti alla soluzione dell’annosa questione di quest’opera. Grazie al gran lavoro del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, dopo la formale sottoscrizione della convenzione di domani, inizieranno i lavori per la riapertura in sicurezza del Sente e restituire, quindi, il collegamento dignitoso tra l’alto Molise e l’Abruzzo. Ancora una volta risposte concrete per il territorio».

Lo afferma in una nota l’assessore alle Infrastrutture della Regione Molise, Michele Marone, segretario regionale della Lega.