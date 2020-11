Ponte ‘Sente’: convenzione Provincia – Anas, i tanti quesiti a cui rispondere

A due anni dalla chiusura prevista questa mattina la firma della convenzione tra la Provincia di Isernia e l’Anas in merito la progettazione e messa in sicurezza del viadotto “Sente – Longo” che collega il Molise all’Abruzzo. A darne notizia il presidente della Provincia, Alfredo Ricci. La firma di questa mattina è propedeutica alla riapertura dell’imponente infrastruttura tra le più alte in Europa. Dopo la firma prevista per le ore 11, la prima azione di Anas sarà quella di realizzare un nuovo progetto nonché monitorare lo stato di salute dell’intera opera viaria. Per far ciò a disposizione 1,6 milioni di euro arrivati grazie l’impegno concreto del MoVimento 5 Stelle molisano e abruzzese. In particolare quanto messo in campo dal consigliere regionale del Molise, Andrea Greco e dalla parlamentare vastese, Carmela Grippa.

Se da un lato la firma tra Provincia e Anas fa ben sperare, resta da capire quali saranno i nuovi lavori da effettuare e dove recuperare i fondi necessari.

Altra incognita quella della statalizzazione dell’arteria che resta una prerogativa irrinunciabile per il futuro. A rafforzare il concetto i vari livelli istituzionali (Regione, Provincia e Comuni) che in passato e a più riprese hanno chiesto al Mit il passaggio di consegne dalla Provincia ad Anas, unico ente capace di gestire l’infrastruttura realizzata a cavallo degli anni ’70-’80. In mattina se ne saprà sicuramente di più, o almeno questo quanto si augurano i residenti dei centri tra Abruzzo e Molise.