Ponte Sente e accordi di confine sulla sanità, Alessio Monaco pronto alla battaglia per le aree interne

Da sempre amministra il suo Comune in sinergia con i sindaci di Agnone e degli altri centri alto molisani, in un’ottica di territorio, di aree interne, di alto Sannio, e non di campanile. E indubbiamente la sua eventuale elezione in Consiglio regionale potrebbe avere delle interessanti ricadute positive anche per le “vertenze” aperte in Alto Molise, dal ponte Sente e alla viabilità più in generale, alla sanità magari rispolverando e portato al traguardo quei famosi accordi di confine di cui si parla, e basta, da decenni, che potrebbero effettivamente rilanciare il ruolo strategico dell’ospedale “Caracciolo” di Agnone se posto a servizio anche dell’utenza del Sangro e del Chietino appunto.

«Più ambiente, più futuro» è lo slogan coniato da Alessio Monaco, sindaco di Rosello, paese abruzzese appena al di là del confine con Agnone, che scende in campo per la campagna elettorale in vista delle regionali di marzo. In Abruzzo, infatti, si torna al voto per eleggere il Consiglio regionale e la presidenza e il sindaco Alessio Monaco si è messo a disposizione per la candidatura con la lista composta dall’associazione tra i simboli di Europa Verde, Sinistra Italiana, Alleanza Verdi e Sinistra e Demos, collegata al candidato presidente Luciano D’Amico.

«Il 10 marzo possiamo scrivere una nuova storia. – spiega Monaco – La nostra regione merita di più. Per questo ho accettato di candidarmi alle prossime elezioni regionali con la lista Alleanza Verdi e Sinistra in appoggio al candidato presidente Luciano D’Amico, un vero abruzzese dalle straordinarie doti umane e professionali. Ripartiamo da qui, con rinnovato impegno e con la certezza che Europa Verde possa rappresentare, oggi più che mai, l’unica forza politica che non pensa solo alle prossime elezioni, ma anche e soprattutto, alle prossime generazioni». Più volte sindaco di Rosello, Monaco è stato anche presidente della Comunità montana, assessore provinciale con delega alle Aree interne e consigliere regionale, componente dell’ufficio di presidenza e membro delle commissioni bilancio, sanità e vigilanza.