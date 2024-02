Il Molise che esiste è quello alimentare, convegno di Fiesa Confesercenti a Poggio Sannita

Il cosiddetto “paniere” di prodotti tipici e di nicchia made in Molise è ricco e di qualità, grazie alle centosessanta produzioni tradizionali. A dimostrazione che il settore alimentare molisano è davvero strategico per l’economia regionale, atteso che secondo le stime rappresenta poco meno del quindici per cento del prodotto interno lordo, un dato di gran lunga superiore al peso che il sistema agroalimentare assume su scala nazionale, dove il valore non arriva al quattro per cento.

Sono alcuni dei dati che saranno esaminati nel pomeriggio di oggi, a partire dalle ore 16, a Poggio Sannita, presso il locale “Niagara“, nel corso del convegno dal titolo “Imprese del settore alimentare del Molise: nuovo patto per lo sviluppo”.

L’evento, organizzato da Fiesa Confesercenti Abruzzo e Molise, vedrà la partecipazione degli imprenditori del settore alimentare, dei rappresentanti del mondo imprenditoriale, accademico e istituzionale del Molise e delle regioni limitrofe, con «l’intendo di sottolineare con forza l’importanza del settore alimentare per l’economia regionale».

L’evento sarà l’occasione per discutere delle politiche e degli strumenti a disposizione delle imprese per la crescita e lo sviluppo armonico del comparto, nonché delle sfide da affrontare. Tra i relatori Daniele Erasmi, presidente Fiesa Confesercenti Abruzzo e Molise e il vice presidente Mario Porrone.