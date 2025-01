Ponte Sente, Greco caustico: «Aspettiamo la porchetta per l’arrivo della prima betoniera»

«Ricapitoliamo: prima l’inaugurazione per la consegna dei lavori. Poi l’inaugurazione per il subappalto. Adesso aspettiamo la porchetta per l’arrivo della prima betoniera, quindi per la prima gettata di cemento. La verità che non vi racconta qualche personaggio in cerca di autore, è che sul viadotto Sente iniziano i lavori ma non ci sono i soldi per completarli».

Così il consigliere regionale Andrea Greco a commento dell’avvio dei lavori, nei giorni scorsi, sul viadotto “Longo” sul Sente. «Domani torneremo a parlarne in Consiglio regionale grazie a una nostra mozione: da tempo insisto sul fatto che i lavori andrebbero effettuati a ponte aperto, con un senso di marcia alternato. – continua il pentastellato – Ma torneremo anche a parlare del “mistero” dei 40 milioni scomparsi per la Fresilia.

È per queste arterie che passa la linfa vitale dell’alto Molise. Senza infrastrutture la nostra regione muore, e oggi c’è chi non muove un dito di fronte al rischio che il suo cuore, che pulsa nelle comunità delle nostre aree interne, si fermi».