Porta a spasso un amico sul cofano e filma la bravata: sanzionato dai Carabinieri

Carabinieri in azione sul lungomare di Fossacesia perché diverse persone si sono date ad episodi di goliardia tra cui, il più simbolico, quello di un giovane che alla guida di una Peugeot grigia ha portato a spasso sul cofano motore, lungo le vie della Marina, un giovane che, ovviamente, riprendeva e commentava la bravata con il suo smartphone. Ma lo stesso hanno fatto più persone ed il video è diventato subito virale sui social network ed è stato ovviamente condiviso anche con i carabinieri, che hanno avviato subito le indagini per identificare l’autista e l’improbabile passeggero. Il giovane autista, rintracciato solo il giorno seguente, è stato multato per violazioni al codice della strada ed oltre a vedersi sottratti diversi punti dalla patente di guida, i carabinieri lo hanno anche segnalato alle autorità competenti per la revisione della detta patente.

