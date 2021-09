“Posacenere”: il nuovo singolo di Jacopo Sciartilli, giovane musicista di Castiglione

E’ appena diventato disponibile il nuovo singolo di Jacopo Sciartilli, giovane musicista di Castiglione Messer Marino, dal titolo “Posacenere“, prodotto da MDT e distribuito dalla Believemusicitalia.

«Scrivo da quando ho 16 anni più o meno. – spiega il talentuoso musicista alla nostra redazione – Ho avuto la fortuna di studiare fuori e quindi la possibilità di andare in dei piccoli studi e fare esperienza; ora che lavoro e ho del tempo libero, mi sono attrezzato e realizzato il mio piccolo studio a casa, collaboro con ragazzi della zona, cerco di coinvolgere tutti quelli che hanno una passione perché per me sprecare talento è come buttare del pane o bruciare soldi. Non sono il tipo che dice, “non mi importa dei soldi, lo faccio per la musica”, – chiude Jacopo – Lo faccio perché amo fare musica e con quella musica spero di farci dei soldi».