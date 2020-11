Positivo al Covid non rispetta la quarantena, denunciato a piede libero

Sono iniziati per i Carabinieri della compagnia di Chieti i controlli per verificare il rispetto del nuovo D.P.C.M. del 03.11.2020 che colloca l’Abruzzo nella zona gialla con le prescrizioni contenute nell’articolo n. 1.

Il bilancio del primo servizio, effettuato sabato sera nei comuni di Francavilla al Mare e Sambuceto di San Giovanni Teatino è stato più che positivo: le verifiche delle chiusure degli esercizi commerciali entro le 18 e quelle inerenti gli spostamenti vietati dalle 22 alle 5 non hanno fatto rilevare inadempienze e, ad eccezione di qualche piccola sbavatura, il rispetto delle norme è stato pressoché totale.

Una sola sanzione è stata elevata nei confronti di un cittadino di Francavilla al Mare il quale non era in possesso della prescritta mascherina. Il servizio era improntato a sensibilizzare la popolazione al rispetto delle disposizioni contenitive recentemente licenziate.

Nei giorni scorsi però i Carabinieri della Stazione di Sambuceto di S.G.T. hanno denunciato a piede libero un 47enne del luogo in quanto l’avevano sorpreso mentre, in barba all’isolamento con divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione prescrittogli dalla A.S.L. perché positivo al Covid–19, era al di fuori della propria abitazione. Inoltre, i Carabinieri di Guardiagrele, nel corso di un controllo dedicato denunciavano un 34enne del luogo sorpreso mentre guidava il proprio veicolo in stato di ubriachezza. I controlli saranno sempre più serrati nei prossimi giorni.