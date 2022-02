Positivo al Covid se ne va in giro sull’Adriatica, denunciato artigiano del Vastese

In quarantena a Vasto per infezione da Covid, fermato dai carabinieri sulla statale 16. I carabinieri dell’aliquota Radiomobile di Ortona hanno denunciato in stato di libertà, alla procura della Repubblica di Vasto, per non aver ottemperato alla quarantena domiciliare per infezione da Covid-19, un artigiano 40enne residente a Vasto.

L’uomo è stato fermato ad un posto di controllo alla circolazione stradale attuato dall’equipaggio della Radiomobile lungo la statale Adriatica in territorio di Torino di Sangro. Oltre a fornire i classici “patente e libretto” si è però badato bene dal dichiarare agli operanti la positività al Covid, che è stata accertata tramite puntuali verifiche alla banca dati delle forze di polizia. Ha provato a giustificarsi in qualche modo, ma l’obbligo era alquanto chiaro. Sono stati svolti subito accertamenti sui luoghi in cui era stato l’uomo e non sono emerse criticità.