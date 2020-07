Poste aperte nel pomeriggio, Università Generazioni plaude all’idea

L’Università delle Generazioni apprende che Poste Italiane probabilmente abolirà l’ufficio di Piazza Unità d’Italia per concentrare tutte le attività in quello centrale di Via Verdi che dovrebbe restare aperto nel pomeriggio. Se così sarà, l’associazione culturale agnonese si dice lieta di tale decisione più volte sollecitata negli ultimi venti anni attraverso una apposita campagna-stampa al fine di unificare i due uffici e a prestare servizio nel pomeriggio a beneficio anche dell’utenza proveniente dai comuni del vicino Abruzzo.

