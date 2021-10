Poste italiane, nuovo gestore delle attese ‘light’ per ufficio di Agnone

Sviluppo digitale degli uffici postali della provincia di Isernia, da qualche giorno attivo nell’ufficio di Agnone 1 (piazza IV novembre) il nuovo gestore delle attese “Light”. Si tratta di un innovativo totem touch screen, dotato di un display riepilogativo nella sala al pubblico, che consente non solo di selezionare l’operazione da effettuare in base alle proprie necessità, ma anche di prenotare il turno a sportello acquisendo un ticket elettronico da remoto attraverso l’app “Ufficio Postale”, utilizzando il numero WhatsApp 371500371 da memorizzare sul proprio cellulare oppure dal pc collegandosi al sito www.poste.it.

Con l’ultima installazione, tra il modello standard e quello “Light”, salgono a 7 gli uffici postali della provincia di Isernia dotati del gestore delle attese, per i quali è possibile prenotare da remoto il proprio turno allo sportello. Il servizio è disponibile anche per l’altro ufficio postale di Agnone (via Verdi) e per le sedi di Isernia Centro (via XXIV Maggio), Isernia 1 (via Vivaldi), Isernia 2 (corso Garibaldi), Venafro e Frosolone.

Il nuovo sistema, interamente digitale, consente di gestire al meglio i flussi di clientela, riducendo i tempi di erogazione dei servizi offerti attraverso un sistema semplificato. Negli uffici dove è disponibile il nuovo gestore delle attese, infatti, il cittadino può accedere in modo semplice e intuitivo allo sportello, l’operazione è gestita in modo flessibile ed è pianificata al meglio l’operatività del personale, consentendo l’erogazione dei servizi secondo le differenti modalità disponibili.

In uno scenario complesso come quello dell’emergenza sanitaria, l’obiettivo – dichiarano da Poste Italiane – resta quello di agevolare l’accesso dei cittadini ai propri servizi, garantendo lo sviluppo innovativo e la valorizzazione tecnologica nel segno della digitalizzazione del Paese.