Premio per lo sviluppo sostenibile dei piccoli Comuni, Tornareccio sul podio

Si è tenuta la cerimonia di premiazione per la 6^ edizione di Cresco Award – Città Sostenibili, il contest promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e con il patrocinio della Commissione Europea, del Ministero della Transizione Ecologica e della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, che premia l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori.

Sono stati candidati oltre cento progetti da 90 Enti (Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) che si aggiungono agli oltre 600 presentati nelle scorse edizioni ora consultabili nella Biblioteca Cresco: la banca dati online in cui sono stati raccolti tutti i progetti, gli Enti e le imprese partecipanti.

Il Cresco Award vede la partecipazione di un gruppo di imprese associate a Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità, come Poste Italiane, che ha assegnato, consegnandolo nelle mani del Sindaco Nicola Iannone, un “Premio per lo sviluppo sostenibile dei piccoli Comuni” al Comune di Tornareccio (CH) per il progetto “Tornareccio: un Museo Sostenibile”.

Il progetto racconta la nascita e lo sviluppo negli anni della rassegna d’arte contemporanea “Un mosaico per Tornareccio”, pensata per arricchire la storia e la cultura del territorio, rendendo Tornareccio un vero e proprio “museo a cielo aperto”. Adornano le facciate delle abitazioni ben 96 mosaici realizzati dal Gruppo Mosaicisti di Ravenna di Marco Santi; l’edizione 2021, tenutasi ad agosto, non ha portato alla realizzazione di nuovi mosaici ma è stata comunque un’edizione da ricordare in quanto, oltre all’esposizione del mosaico vincitore della scorsa edizione e di alcune opere dell’artista Evita Andujar, autrice del bozzetto vincitore, sono state organizzate dall’Associazione AMA “Amici del Mosaico Artistico” con il patrocinio del Comune tre giornate di visite guidate rivolte a tutta la cittadinanza.

I cittadini vengono sempre più coinvolti attivamente in questo progetto, è cresciuta in loro la passione per l’arte e la cultura, l’attenzione, cura e protezione verso il patrimonio comune, rappresentato dai meravigliosi mosaici esposti sulle facciate delle abitazioni. Rendere i cittadini orgogliosi del proprio Paese è un obiettivo desiderato da tutti e con questo progetto è sempre più vicino.

Il Sindaco Nicola Iannone ringrazia i ragazzi che si sono impegnati nel redigere il progetto e candidarlo a questo importante riconoscimento, l’Associazione AMA, che cura nel tempo questa importante rassegna ed il mecenate Alfredo Paglione, per avere ideato “Un Mosaico per Tornareccio”. Tale riconoscimento è la prova che “Un mosaico per Tornareccio” è valutato ed apprezzato a livello sia nazionale che internazionale.