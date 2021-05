Prende a pugni l’allenatore avversario, Daspo per un uomo del Vastese

Prima ed al termine dell’incontro di calcio “Vastese-Notaresco” disputatosi presso lo stadio Aragona di Vasto il 09 maggio 2021, valevole per il campionato nazionale di serie D – girone F, svoltosi a porte chiuse per esigenze sanitarie, l’allenatore del Notaresco veniva minacciato ed infine, mentre si accingeva a rientrare negli spogliatoi, veniva colpito con un pugno alla nuca da parte di un uomo, indicato quale facente parte dello staff della squadra locale.

L’autore dell’aggressione si allontanava dall’impianto sportivo prima dell’arrivo della Polizia, tentando di sottrarsi in tal modo all’identificazione da parte degli operatori accorsi immediatamente sul posto.

Tuttavia l’attività d’indagine esperita nell’immediatezza del fatto dal personale del Commissariato di Vasto, diretto dal V.Q.A. dr. Capaldo, sia mediante l’escussione di testi, sia mediante individuazione fotografica, permetteva la ricostruzione della dinamica degli eventi, nonché l’identificazione dell’aggressore.

In particolare, l’allenatore del Notaresco Calcio, appena giunto presso lo stadio Aragona di Vasto ed all’atto della misurazione della temperatura corporea, veniva pesantemente minacciato da colui che, al termine dell’incontro di calcio, lo colpiva con un violento pugno alla nuca.

Il tesserato della squadra teramana, a seguito dell’aggressione, veniva soccorso dal 118 e trasportato presso il locale Pronto Soccorso ove, per le lesioni riscontrate, gli veniva formulata una prognosi di quindici giorni.

L’uomo, un cinquantenne residente a Vasto, alle dipendenze della “ASD Vastese Calcio 1902”, veniva denunciato alla Procura della Repubblica di Vasto per i reati di minaccia e lesioni personali dolose.

Il Questore di Chieti, Dr. Annino Gargano, considerato che il comportamento contra legem del reo fa ritenere che il suo accesso nei luoghi ove si svolgono le competizioni di calcio e, più in generale, sportive, potrebbe costituire pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha disposto a suo carico il divieto di accesso per tre anni a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri stati membri dell’unione europea ove si disputeranno tutte le competizioni di calcio, anche amichevoli, comprese le sedute di allenamento, relative ai campionati di serie A, B, Lega Pro, Nazionale Dilettanti ed ai tornei nazionali ed internazionali.

Lo stesso non potrà transitare nelle vicinanze dei predetti impianti tre ore prima dell’inizio, durante e tre ore dopo il termine degli incontri cui prenderanno parte le squadre di calcio iscritte alle serie suddette.

Infine, l’autore dell’aggressione dovrà presentarsi presso il Commissariato di P.S. di Vasto quindici minuti dopo l’inizio e quindici minuti prima della fine di ogni partita di calcio della A.S.D. Vastese Calcio 1902.

Correlati