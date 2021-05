Vaccinazioni a domicilio a Fresagrandinaria grazie all’Arma dei Carabinieri

Dopo i Comuni di Cupello e Monteodorisio, l’Arma dei Carabinieri, su richiesta del Sindaco del Comune di Fresagrandinaria, ha eseguito ulteriori vaccinazioni a domicilio in favore di utenti in ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) e utenti ultraottantenni particolarmente fragili.

Questo pomeriggio il team Sanitario dell’Arma, composto da un Ufficiale Medico e due infermieri, in collaborazione con i colleghi dell’Esercito hanno ricevuto l’elenco degli utenti dal Sindaco Giangiacomo ed unitamente a personale dell’Arma territoriale, hanno proseguito nel concorso alla campagna vaccinale.

Lo stesso team sanitario proseguirà nei prossimi giorni sia a fare il testing molecolare gratuito presso il Drive In allestito con il Comune di Vasto in Via Don Lorenzo Milani, sia a garantire ulteriore supporto alla ASL presso il Pala BCC di Vasto e, ove occorra, a vaccinare a domicilio utenti abbisognevoli.