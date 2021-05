Presunto abuso edilizio, minoranza chiede dimissioni del sindaco di Vastogirardi

Il gruppo di minoranza ‘Insieme per Vastogirardi’ chiede le dimissioni del sindaco, Luigino Rosato. Il tutto all’indomani della notizia che vede coinvolto il primo cittadino in un presunto abuso edilizio su un proprio terreno.

“Due anni fa l’attuale amministrazione comunale si è presentata alle urne con una lista dal nome ‘Legalità e trasparenza’ – esordiscono i rappresentanti della minoranza in una nota -. Tuttavia, da subito è apparso chiaro che il requisito di trasparenza si fermasse al nome. Infatti, tutti sanno come più volte ci è stato negato l’accesso agli atti su provvedimenti che riguardavano la collettività. Inoltre, nei giorni scorsi si è reso palese che anche la legalità, decantata dalla lista, non è altro che uno slogan privo di fondamento. L’ultimo caso che vede il sindaco commettere un abuso edilizio con difformità al progetto a tal punto da essere necessaria una ordinanza di demolizione, certifica i nostri dubbi. Ebbene la violazione del primo cittadino è un illecito penale che di fatto apre un contenzioso con il Comune. Non solo, leggendo con attenzione l’ordinanza emergono dettagli che dovrebbero far riflettere. Il permesso a costruire è una pratica aperta da ben undici anni, inoltre il progetto prevede la costruzione di ‘una casetta appoggio a un fondo rustico’, ovvero un fabbricato che all’occorrenza si può rimuovere. Infine, ma non da ultimo, il fabbricato è così dissimile dal progetto originale a tal punto da non poterlo neppure accatastare, di conseguenza su di esso non viene pagato alcun tributo. A questo punto – conclude la minoranza – oltre a chiedere al sindaco di riferire in aula, riteniamo anche si debba dimettere”.