Preti di montagna che diventano Cavalieri della Repubblica, onorificenza a don Giampiero La Penna

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito a Don Giampiero La Penna l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica.

Nato a Rosello e parroco di Rosello e Borrello da quasi cinquant’anni, Don Giampiero ha dedicato la sua vita al servizio della comunità del piccolo centro montano del Chietino che confina con l’Alto Molise. «Questo riconoscimento rappresenta un motivo di grande orgoglio non solo per Rosello e Borrello, ma per l’intero territorio e per la Diocesi di Trivento. – commenta il sindaco di Rosello e consigliere regionale Alessio Monaco – La sua dedizione e il suo impegno sono un esempio che arricchisce i nostri piccoli paesi, spesso dimenticati, ma pieni di valori e tradizioni».

«Il suo lavoro e la sua passione sono la prova che anche nelle realtà più piccole possano nascere grandi opere di solidarietà, come il Centro Accoglienza Anziani Sant’Antonio di Borrello, da lui fondato oltre trent’anni fa, che è diventato un faro di speranza per molti» aggiunge il primo cittadino.

Il prossimo 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, l’onorificenza sarà ufficialmente consegnata a Don Giampiero a Chieti, durante una cerimonia presieduta dal Prefetto Gaetano Cupello.

«Auguri di cuore, Don Giampiero, esempio di dedizione e impegno per tutti noi» chiude Alessio Monaco.