Prevenire il rischio incendi boschivi, attivato il primo presidio rurale dei Vigili del fuoco

Il comando dei Vigili del fuoco di Isernia comunica che in data odierna è stata aperta la sede del Presidio rurale presso il Comune di Macchiagodena (IS), contrada Caporio. L’istituzione del Presidio Rurale giunge a seguito dell’approvazione del D.L. 120/2021, con cui il Dipartimento per le Politiche di Coesione Territoriale, su proposta del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, nell’ambito dello sviluppo delle aree interne per gli interventi volti a prevenire il rischio incendi boschivi, ha finanziato la realizzazione di Presidi Rurali ricadenti nelle aree SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne), da aprire nell’arco del triennio 2022-2024.

Il Presidio rurale, a far data da oggi e fino al 9 ottobre 2024, avrà competenza territoriale su nove comuni, di cui sei ricadenti nella provincia di Isernia (Macchiagodena, Frosolone, Santa Maria del Molise, Cantalupo nel Sannio, Sant’Elena Sannita e Roccamandolfi), e tre ricedenti nella provincia di Campobasso (Bojano, San Massimo e Spinete).

Il presidio svolgerà alcune attività fondamentali sul territorio, in prima linea nella lotta contro eventuali incendi boschivi nelle aree di pregio naturalistico. Tra le competenze avrà anche il soccorso tecnico urgente, i rapporti con gli Enti locali, il volontariato e la conoscenza del territorio.

L’Amministrazione comunale di Macchiagodena sin dall’avvio del progetto ha dato la disponibilità, con proprie risorse, per la realizzazione del progetto, mettendo a disposizione, per il presidio, alcuni locali ubicati all’interno dell’edificio dell’ex scuola comunale, in parte oggi già sede della Protezione Civile Comunale. Grande soddisfazione è stata manifestata dal Direttore regionale Felice Di Pardo, dal Comandante dei Vigili del fuoco di Isernia Antonio Giangiobbe dal Vice Comandante dei Vigili del fuoco di Campobasso Fabio Panella e dal Sindaco di Macchiagodena Felice Ciccone, per il risultato raggiunto, in particolare il Sindaco ha voluto «ringraziare il Corpo nazionale per l’opportunità concessa al Comune e a tutto il territorio circostante, con la presenza di un presidio fisso stagionale, che consentirà un più rapido intervento sul territorio di competenza in situazioni di emergenza».

L’inaugurazione del Presidio rurale avrà luogo nel mese di settembre alla presenza dei vertici nazionali e regionali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle autorità locali.