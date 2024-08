Guaina di copertura tetto divelta dal vento, intervengono i Vigili del fuoco

La squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Gissi è intervenuta, nel primo pomeriggio di oggi, in località Monte Pizzuto di Schiavi di Abruzzo, per procedere alla rimozione di una guaina di copertura del tetto divelta dal vento.

Il manufatto rischiava di staccarsi definitivamente dal tetto dell’edificio e di crollare pericolosamente al suolo, rappresentando un potenziale e concreto pericolo per gli occupanti dell’abitazione e per i passanti. Per questi motivi si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco che, giunti dalla sede di Gissi, hanno operato per ripristinare i normali standard di sicurezza.

Si tratta di edifici costruiti molti anni fa, di proprietà privata, che versano in pessimo stato di conservazione. Uno di essi, in particolare, a ridosso dell’edificio che nel recente passato ha ospitato un centro di accoglienza per migranti, versa nelle condizioni peggiori, con i balconi completamente scrostati e con i ferri delle armature esposti.