Prevenire le malattie della carotide, screening gratuito promosso dal Rotary Club di Agnone

Screening gratuito per prevenire le malattie della carotide. E’ quello organizzato dal Rotary Club di Agnone per la giornata di oggi, giovedì 23 maggio. L’appuntamento è presso la sala Ofs del convento dei frati cappuccini dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16 alle 18. Ad eseguire lo screening il dottor Piero Pescetelli, già medico nel reparto di Medicina dell’ospedale San Francesco Caracciolo. L’iniziativa, l’ennesima messa in campo dal Rotary Club presieduto da Armando Sammartino, mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari. “La salute è un bene prezioso e la prevenzione è fondamentale per mantenersi in forma e prevenire patologie gravi”, ha dichiarato Pescetelli. L’evento è aperto a tutti i cittadini e rappresenta un’opportunità per ricevere un consulto medico specialistico.

