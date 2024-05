Europee: circolo Pd ‘Libero Serafini’ incontra i candidati Cristallo, Becci e Sandro Ruotolo

‘L’Europa prossima’, è il titolo dell’incontro organizzato dal circolo cittadino Libero Serafini di Agnone. L’appuntamento è per sabato 25 maggio alle ore 17 nella sala consiliare di Palazzo San Francesco. Per l’occasione saranno presentate le candidature alle prossime elezioni europee, circoscrizione Sud, dell’8 e 9 giugno dei candidati Jasmine Cristallo, attivista per i diritti civili e impegnata all’interno di associazioni no profit a sostegno delle persone svantaggiate; Annamaria Becci, segretaria del circolo Pd di Guglionesi e Sandro Ruotolo, giornalista di inchiesta e già senatore della Repubblica italiana in quota centrosinistra.

Correlati