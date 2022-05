Prevenzione del bullismo e promozione della legalità, i Carabinieri entrano a scuola. Nell’ambito delle iniziative di educazione civica, l’istituto comprensivo di Castiglione Messer Marino, in collaborazione con il comando stazione Carabinieri del posto, ha promosso una serie di incontri con gli alunni della classe quinta della primaria e gli studenti delle classi della scuola secondaria di primo grado, sulle tematiche della prevenzione e la lotta ai fenomeni di bullismo e sulla promozione della cultura della legalità. Gli incontri si terranno domani, martedì 10 maggio, dalle ore 9, per la quinta elementare e prima media, giovedì, sempre dalle 9, per la seconda e terza media. Relatore degli incontri con i ragazzi il comandante della locale stazione Carabinieri, il luogotenente Ivan Sammarone, che coinvolgerà le classi in attività informative sui pericoli della rete, il bullismo e la promozione di comportamenti responsabili.

Correlati