Juniores: poker dell’Olympia Agnonese alla Juvenes di Campobasso

Buona vittoria nella fase delle semifinali della juniores dell’Olympia Agnonese di mister Di Rosa che ha battuto per 4-1 i pari età della Polisportiva AM JUVENES di Campobasso. «I ragazzi hanno giocato come nelle altre partite con determinazione e entusiasmo lasciando poco spazio alla squadra avversaria, -commentano dalla società – una prestazione corale e positiva di tutta la squadra. Il primo tempo si è chiuso con il punteggio di 1-1 con rete di Brunetti; nella ripresa i ragazzi di mister Di Rosa sono saliti in cattedra e sotto la regia del trio Brunetti, Scorza e Di Ciocco hanno realizzato altri tre gol (Scorza, Scorza, Di Ciocco)».

