Prima firma la sfiducia, poi accetta la poltrona da assessore: Calenda salva Toma

Dalla sensazione di un imminente e ormai inevitabile «tutti a casa» al rimpasto in Giunta che consente, dopo una opportuna distribuzione di poltrone, di restare incollati alla guida della Regione Molise. Protagonista di un miracolo politico ormai in zona Cesarini è tale Filomena Calenda, di cui già parla anche la stampa nazionale.

«Oggi finalmente posso dire che il Molise cambia pagina, scriveremo insieme un nuovo capitolo. – si legge in una nota stampa inviata dalla neo assessore regionale Filomena Calenda – Il presidente della giunta Donato Toma ha voluto fortemente la mia presenza in questo nuovo esecutivo. Lo ringrazio per aver riposto nella mia persona fiducia e nuove aspettative. Il cambio era indispensabile. Sarà un onere, perché le problematiche sono tante, ma sarà per me un enorme onore rappresentare in giunta tutti voi molisani, ci sarò sempre per tutti, come ho sempre fatto. Sarò la sentinella dell’esecutivo e la presenza di una donna in giunta assicurerà la giusta

sensibilità ai temi più delicati. Sarò la voce di ogni donna, sarò al fianco di ognuna di voi. Sono pronta, non vi deluderò. La regione Molise riparte con nuova programmazione in quei settori che hanno bisogno di un’accelerazione. Statemi accanto, che insieme ce la faremo».